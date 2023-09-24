В Энгельсе прошел первый осенний общегородской субботник

В мероприятиях по благоустройству и уборке города приняли участие коллективы предприятий и организаций, управляющие компании. Убирали листву на городских пространствах для отдыха, придомовых территориях, чистили от мусора обочины автодорог. Кроме того, коммунальные службы производили опиловку деревьев, покраску бордюров, освежали дорожную разметку. Работа кипела во всех микрорайонах Энгельса.

У стадиона «Торпедо» в 1-м Микрорайоне чистили от мусора и поросли прилегающую к спортобъекту территорию.

К субботнику присоединились более 80 человек из коллективов МУП «Электротранс», диспетчерской службы, администрации Энгельсского района. Управляющая компания «Домашний уют» выделила минипогрузчик для складирования мусора.

- Поучаствовать в субботнике нужно обязательно, я сегодня за рулем «бобкета» принимаю непосредственное участие в наведении чистоты. Приглашаю жителей присоединиться и сделать город чище, - рассказал Сергей Тоноян, директор УК.

Как рассказал директор «Электротранса» Александр Кузьмин, с территории вывезли четыре грузовика мусора и веток.

- Здесь, на месте, сразу видно, как меняется территория в процессе нашей уборки. Думаю, теперь жителям будет удобно ходить по этой дорожке, прокомментировала сотрудник диспетчерской службы Екатерина

С раннего утра взялись за работу у дома № 48 по улице Колотилова работники УК «Мелиоратор».

По словам директора управляющей компании Олега Гоголева, вдоль новой дороги находится много срезанных веток, поросли и мусора, по этой причине коллективом было принято решение навести порядок в этом месте.

-Хотелось бы видеть на субботнике и жителей микрорайона, чтобы общими усилиями наводить порядок, - предложила Ирина Павловна, инженер по благоустройству управляющей компании.

Организация, выполнявшая строительство дороги, в помощь коммунальщикам выделила минипогрузчик для уборки мусора с обочин дороги.

Сквер по улице Ломоносова, территорию вокруг памятника «Героям – ликвидаторам ядерных катастроф» сегодня общими усилиями облагораживали коллективы УК «Мул-Авто» и Энгельсского политехникума».

- Для нас участие в субботниках - не новинка. Еще в школе мы активно участвовали в таких акциях. Приятно осознавать, что мы делаем места отдыха чище и лучше. На свежем воздухе поработать вместе с друзьями одно удовольствие, - поделились эмоциями студенты Алексей, Дмитрий и Константин. Помимо уборки в сквере произведена опиловка сухих веток и опасных деревьев.

Глава района Дмитрий Плеханов поблагодарил жителей за активное участие в субботнике. Он особо подчеркнул, что службам благоустройства даны поручения вывезти собранный мусор и ветки до понедельника.

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