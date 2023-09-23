Фото: Мэром Балашова стал Михаил Виненков
Мэром Балашова стал Михаил Виненков. В администрации города вчера состоялось заседание Совета депутатов, избранного несколько дней назад.
Основным вопросом повести было избрание главы города. Единственным кандидатом был Михаил Виненков. Новый глава города принес присягу, а составу депутатов торжественно вручили мандаты.
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