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НовостиОбщество23 сентября 2023 12:37

Мэром Балашова стал Михаил Виненков

Новый глава города Михаил Виненков принес присягу
Нарина Балаян
Фото: Мэром Балашова стал Михаил Виненков

Фото: Мэром Балашова стал Михаил Виненков

Мэром Балашова стал Михаил Виненков. В администрации города вчера состоялось заседание Совета депутатов, избранного несколько дней назад.

Основным вопросом повести было избрание главы города. Единственным кандидатом был Михаил Виненков. Новый глава города принес присягу, а составу депутатов торжественно вручили мандаты.

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