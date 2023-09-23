Фото: В Балашовском районе сегодня простятся с погибшим в СВО Митрюшкиным Владимиром
В Балашовском районе сегодня простятся с погибшим в СВО Митрюшкиным Владимиром. Об этом сообщает Глава Балашовского района Павел Петраков в своем Телеграм-канале.
Владимир окончил девять классов балашовской школы №16, после чего получил специальность сварщика в ПТУ.
Службу в добровольческом отряде «Шторм-Z» боец проходил с апреля текущего года.
На территории Донецкой Народной Республики солдат трагически погиб 6 сентября.
Глава Балашовского района Павел Петраков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
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