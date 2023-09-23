Фото: В Балаково столкнулись «шестерка» и Opel: пострадала пассажирка "Жигулей"

В Балаково столкнулись «шестерка» и Opel: пострадала пассажирка "Жигулей". Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД региона.

ДТП произошло сегодня, 23 сентября, примерно в 12:00. На улице Ленина столкнулись два автомобиля – «шестерка» и Opel. Отечественным авто управлял мужчина, за рулем иномарки сидела 40-летняя женщина.

В результате аварии травмы получила 46-летняя пассажирка "Жигулей", которой потребовалась госпитализация.

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