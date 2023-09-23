Фото: В Воскресенском районе столкнулись «семерка» и мотороллер

В Воскресенском районе столкнулись «семерка» и мотороллер. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной ГИБДД.

Авария произошла вчера, 22 сентября, примерно в 21:00. Между селами Синодское и Воскресенское столкнулись «семерка», под управление 29-летнего водителя, и мотороллер «Муравей».

Трехколесным транспортом управлял 46-летний мужчина, который получил травмы и был госпитализирован.

Кто является виновником аварии, в полиции не сообщили.

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