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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 10:07

В Воскресенском районе столкнулись «семерка» и мотороллер

Между селами Синодское и Воскресенское в аварии с «семеркой» пострадал 46-летний водитель мотороллера
Нарина Балаян
Фото: В Воскресенском районе столкнулись «семерка» и мотороллер

Фото: В Воскресенском районе столкнулись «семерка» и мотороллер

В Воскресенском районе столкнулись «семерка» и мотороллер. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной ГИБДД.

Авария произошла вчера, 22 сентября, примерно в 21:00. Между селами Синодское и Воскресенское столкнулись «семерка», под управление 29-летнего водителя, и мотороллер «Муравей».

Трехколесным транспортом управлял 46-летний мужчина, который получил травмы и был госпитализирован.

Кто является виновником аварии, в полиции не сообщили.

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