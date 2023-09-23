Фото: В Саратове десятки домов остались без горячей воды до вечера
В Саратове десятки домов остались без горячей воды до вечера. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает компания «Т Плюс».
ГВС отключили по адресам:
- улица Политехническая, 114, 116;
- улица Строителей, 8, 12;
- улица Большая Садовая, 48, 50, 54, 113;
- улица Беговая, 19;
- улица Майская, 1, 1а, 2, 2г, 4, 4а, 4б, 4в, 46, 6а, 6д, 8, 8а, 10а;
- Беговой проезд, 1а.
Воду обещали вернуть до конца дня.
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