Фото: В Энгельсе «Матиз» влетел в «ЗиЛ»: пожилой водитель легковушки в больнице
В Энгельсе «Матиз» влетел в «ЗиЛ»: пожилой водитель легковушки в больнице. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Авария произошла вчера, 22 сентября, на улице Лесозаводская. В районе остановки «Лесосклад» 74-летний водитель «Матиза» въехал в «ЗиЛ», которым управлял 60-летний мужчина.
В результате аварии, пожилой водитель легковушки с травмами госпитализирован в медучреждение.
Кто является виновников ДТП, не уточнили.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.