Фото: В Энгельсе «Матиз» влетел в «ЗиЛ»: пожилой водитель легковушки в больнице

В Энгельсе «Матиз» влетел в «ЗиЛ»: пожилой водитель легковушки в больнице. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Авария произошла вчера, 22 сентября, на улице Лесозаводская. В районе остановки «Лесосклад» 74-летний водитель «Матиза» въехал в «ЗиЛ», которым управлял 60-летний мужчина.

В результате аварии, пожилой водитель легковушки с травмами госпитализирован в медучреждение.

Кто является виновников ДТП, не уточнили.

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