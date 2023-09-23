Фото: В селе Слепцовка ночью пожарные тушили 120-метровый пожар

В Татищевском районе ночью горел кирпичный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В 2:30 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. В селе Слепцовка пылал заброшенный кирпичный дом. На место ЧП отправили две пожарные бригады. Пламя охватило 120 квадратных метров, пострадавших нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.