Фото: В Энгельсе «пятнадцатая» сбила ребенка на «зебре»
В Энгельсе «пятнадцатая» сбила ребенка на «зебре». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло вчера примерно в 17:30 на улице Полтавская.
51-летний водитель «пятнадцатой» наехал на 9-летнего ребенка на «зебре». В результате аварии, мальчика госпитализировали в медучреждение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.