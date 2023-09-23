Фото: В Энгельсе «пятнадцатая» сбила ребенка на «зебре»

В Энгельсе «пятнадцатая» сбила ребенка на «зебре». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера примерно в 17:30 на улице Полтавская.

51-летний водитель «пятнадцатой» наехал на 9-летнего ребенка на «зебре». В результате аварии, мальчика госпитализировали в медучреждение.

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