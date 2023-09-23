Фото: В Калининском районе юноша на иномарке влетел в машину на обочине: погиб мужчина
В Калининском районе юноша на иномарке влетел в машину на обочине: погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла минувшей ночью в 3:00 на трассе Калининск-Балашов. Рядом с поселком Песчаный 20-летний юноша за рулем автомобиля Аudi влетел в иномарку на обочине.
В результате, 43-летний водитель Skoda скончался. Кроме того, с травмами госпитализировали 25-летнего пассажира Аudi.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.