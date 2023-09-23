Фото: В Калининском районе юноша на иномарке влетел в машину на обочине: погиб мужчина

В Калининском районе юноша на иномарке влетел в машину на обочине: погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла минувшей ночью в 3:00 на трассе Калининск-Балашов. Рядом с поселком Песчаный 20-летний юноша за рулем автомобиля Аudi влетел в иномарку на обочине.

В результате, 43-летний водитель Skoda скончался. Кроме того, с травмами госпитализировали 25-летнего пассажира Аudi.

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