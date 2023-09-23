Фото: Около поселка Колос 8-летний мальчик утонул в оросительном канале

В Марксовском районе утонул 8-летний мальчик. Об этом сообщает региональная прокуратура. Трагедия произошла минувшим вечером, 22 сентября. Около поселка Колос два одноклассника отправились на оросительный канал. Дети рыбачили без присмотра взрослых. В процессе игр школьники упали в воду, один из них утонул.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности марксовского межрайонного прокурора Иван Ганькин.

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