В боях в зоне СВО погиб саратовец Виталий Кузнецов. Об этом сегодня, 22 сентября сообщили в городской администрации.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Роман Бусаргин.

- Сегодня мы провожаем в последний путь храброго воина, который смело и самоотверженно защищал Родину. Он до последних дней своей жизни был верен присяге и воинскому долгу. Мы сохраним память о Кузнецове Виталии на долгие годы - высказался глава региона.

- Виталий Кузнецов - настоящий герой. Он погиб, защищая мир на родной земле, отстаивая интересы Отечества. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким павшего воина, - приводит словам Лады Мокроусовой сайт мэрии.

Детали биографии военнослужащего и обстоятельства смерти не приводятся.