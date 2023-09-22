В Саратовской области продолжается закачка воды в пруды и водоемы

В пруды и водоемы засушливых районов Саратовской области продолжается закачка воды. Об этом сообщается в телеграм-канале МинИнформ64 Z.

Предпринимаемые меры позволят обеспечить водой на хозяйственно-бытовые нужды в осенне-зимний период жителей Заволжья.

Стоит отметить, что закачка воды в пруды и водоемы Саратовской области выполнена больше половины. Всего подано 6 563 куб. м. воды от необходимого объема в 11 315,8 куб. м.

Большая часть работ завершена в Краснопартинзанском и Ершовском районах. Что касается Федоровского и Энгельсского районов, то там все выполнено.

Министр сельского хозяйства Роман Ковальский поделился: «Работы проходят в штатном режиме. Благодаря финансовой поддержке со стороны региональной власти – главой региона на их проведение из резервного фонда было выделено 50 млн рублей – все пруды и водоемы будут заполнены в оптимальные сроки».