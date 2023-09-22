Вера Алентова похвалила саратовских студентов за талант

Своими впечатлениями о Саратове поделилась народная артистка России Вера Алентова Фото: Елена Маркелова

В Саратове продолжается культурно-образовательный проект "Уроки Табакова".

В нем принимает участие Московский театр имени Пушкина со спектаклем "Ложные признания". Перед началом на вопросы журналистов ответили артисты труппы театра и главреж Евгений Писарев.

Своими впечатлениями о Саратове поделилась народная артистка России Вера Алентова. Кроме этого Вера Валентиновна и Евгений Александрович размышляют о современном театре и театральной педагогике. Подробности - на "КП-Саратов" в ближайшее время.