Лучшие саратовские книги 2022 года назвали на «Волжской волне»

фото: Мининформ

На IX международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна» назвали лучшие саратовские книги в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале МинИнформ64 Z.

Победители в номинации «Лучшая книга по истории Отечества и краеведению»:

- книга саратовского краеведа и телеведущего Дмитрия Худякова «Этюды о земляках» (ООО «Волга»).

- историко-краеведческое издание «Моё телевидение. Из истории Саратовского ТВ. 65 лет» (ООО Кино-издательский центр «Саратовтелефильм» -«Добродея»).

- научное издание «Земля Саратовская во время Крымской войны» саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского.

«Лучший дизайн и оформление издания»:

1 место - «Саратовское Поволжье в эпоху Петра I», Сергей Мезин (ООО «Волга»), изданная к юбилейным датам: 350-летию со дня рождения императора Петра I и 300-летию посещения им Саратова.

2 место - литературно-художественное издание «Готовим с Дашей» (издательство «КУБик»)

3 место - «300 лет на страже закона. К 300-летию органов прокуратуры России» (издательство саратовской юридической академии).

Художественная литература и публицистика:

1 место - книга Евгения Новикова «Русский характер».

2 место - художественное издание «Жить мы будем бедно, но счастливо» автора-составителя Ольги Никитиной (ООО Кино-издательский центр «Саратовтелефильм»-«Добродея»).

- 3 место книга Анны Телеус «Я слышу музыку с небес» (издательство «КУБиК»).

Дипломы победителей в номинации «Научное и научно-популярное издание» п- - «Петрарка Франческо. Письма без адреса» (издательство саратовской консерватории им.Л.В.Собинова).

- научные издания «История саратовской научной школы криминалистики» (издательства саратовской юридической академии)

- «Мне не до смеха – мне до страха» (Речевое развитие ребенка от первого слова до семи лет) саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского.