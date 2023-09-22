В регионе приняты новые меры поддержки предпринимателей

Вячеслав Калинин

В рамках 19-го заседания Саратовской областной Думы приняты новые меры поддержки предпринимателей, в частности, одобрены законы, устанавливающие ряд налоговых льгот.

"Эти льготы будут распространены на управляющие компании технопарков и резидентов технопарков, гаражные кооперативы, субъекты малого предпринимательства, которые впервые зарегистрировались на территории области и работают по упрощенной системе налогообложения", - разъяснил депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду") Вячеслав Калинин.