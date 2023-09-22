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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:45

Благодарственными письмами Председателя Саратовской областной Думы будут награждать за волонтерскую деятельность и патриотическое воспитание

Источник:kp.ru
Вячеслав Калинин

Вячеслав Калинин

"Такое решение принято на 19-м заседании регионального парламента, а с инициативой о расширении перечня оснований для награждения Благодарственными письмами выступили я и Александр Янклович", - пояснил зампред комитета по делам ветеранов, депутат Саратовской областной Думы (фракция СРЗП), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

"Теперь благодарности будут вручаться и за особый вклад в добровольческую (волонтерскую) деятельность, патриотическое воспитание граждан и особые заслуги в увековечивании памяти защитников Отечества", - подчеркнул он.