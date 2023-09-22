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Актеры саратовских театров открыли аллею в Парке покорителей космоса. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Сегодня, 22 сентября, в Парке покорителей космоса состоялось торжественное открытие театральной аллеи. В мероприятии приняли участие выдающиеся артисты Саратовского областного театра оперетты, Саратовского театра оперы и балета, Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю. П. Киселёва, Саратовского театра кукол «Теремок», театра драмы для детей и молодежи «Версия», а также студенты Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и Театрального института Саратовской государственной консерватории.

Высадка деревьев в аллее ознаменовала открытие театрального сезона 2023/2024 года. Аллея будет служить местом, посвященным искусству и театру. Посаженные деревья станут символом роста и развития театрального искусства в Саратове, а также свидетельством экологической ответственности представителей театрального сообщества. Символично, что именно в год педагога и наставника, студенты творческих вузов, в будущем артисты, режиссёры и представители многих других творческих профессий, совместно с корифеями театрального искусства, будут своими руками создавать аллею.

«Это событие важное и нужное. Оно помогает не только сплотить театральное сообщество, но и популяризировать театральное искусство. Также это новая форма общения с нашими дорогими зрителями. Ведь теперь, приезжая на место приземления Юрия Алексеевича Гагарина, жители региона смогут узнать не только про историю покорения космоса, но и про культурную составляющую Саратовской области», - рассказал о предстоящем событии директор Саратовского областного театра оперетты Виталий Емельянов.

Несмотря на отдаленное местоположение Парка покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина, торжественное открытие театральной аллеи привлекло внимание и интерес жителей региона, ведь это первое в России подобное мероприятие, которое объединяет под своим началом сразу несколько театров. Среди почетных гостей был любимый многими саратовцами народный артист России Леонид Анатольевич Сметанников.