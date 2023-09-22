Сегодня саратовская мастер спорта празднует свой день рождения

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Сегодня, 22 сентября, свой день рождения празднует мастерица спорта России международного класса Анна Щербина. Об этом сообщает министерство спорта по Саратовской области.

Анна - семикратная победительница Первенств России, шестикратная чемпионка России, победительница Молодежного чемпионата Европы и 10-го Молодежного Кубка мира по каратэ WKF 2017 года, призёр Молодежного чемпионата Европы по каратэ WKF 2018 года, победитель Молодежной Лиги Karate 1 2018 года, призер Первенства Европы по каратэ WKF 2019 года и многократная победительница всероссийских и международных соревнований.

- Желаем Анне крепкого здоровья, успехов, энергии, сил, упорства и уверенности в себе. Пусть победы не заставят себя долго ждать, а награды станут отражением стараний и труда! – поздравляет спортсменку министерство спорта по области.