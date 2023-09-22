В Ленинском районе Саратова снова отключат воду

Фото: Архив КП
На следующей неделе в среду, 27 сентября, в Ленинском районе Саратова отключат холодную воду. Об этом информирует «Саратов коммунальный».
КВС будет проводить плановые работы на водопроводных коммуникациях в целях подготовки сетей и сооружений к отопляемому периоду.
В частности, подача водоснабжения будет ограничена в домах на улицах:
- 1-й и 3-й пр. Строителей;
- 1-й Сокурский пр.;
- 1-й, 2-й и 3-й Студеные пр.;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Базальтовые пр.;
- 1-я, 2-я и 4-я Прокатные;
- Авиационная;
- Антонова, 2а, 3, 3а, 3б, 5а; 6а;
- Бульварная;
- Гусельская;
- Загороднева;
- Зеркальная;
- Клещевская;
- Ламповая;
- Лебедева-Кумача от 1-го пр. Строителей до ул. Блинова; Лебедева-Кумача, 70;
- Ломоносова;
- Осенняя;
- Песочная, 1, 2, 4;
- пр. Строителей, 1-56;
- Производственная;
- Промышленная;
- Репина;
- Рижская;
- Рижский тупик;
- Сокурский тракт, Подстанция 23;
- Сокурский тракт;
- Студеная;
- Универсальная;
- Центральная;
- Черниговская;
- Шехурдина, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56а;
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам администрации.