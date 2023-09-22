В Ленинском районе Саратова снова отключат воду

Фото: Архив КП

На следующей неделе в среду, 27 сентября, в Ленинском районе Саратова отключат холодную воду. Об этом информирует «Саратов коммунальный».

КВС будет проводить плановые работы на водопроводных коммуникациях в целях подготовки сетей и сооружений к отопляемому периоду.

В частности, подача водоснабжения будет ограничена в домах на улицах:

- 1-й и 3-й пр. Строителей;

- 1-й Сокурский пр.;

- 1-й, 2-й и 3-й Студеные пр.;

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Базальтовые пр.;

- 1-я, 2-я и 4-я Прокатные;

- Авиационная;

- Антонова, 2а, 3, 3а, 3б, 5а; 6а;

- Бульварная;

- Гусельская;

- Загороднева;

- Зеркальная;

- Клещевская;

- Ламповая;

- Лебедева-Кумача от 1-го пр. Строителей до ул. Блинова; Лебедева-Кумача, 70;

- Ломоносова;

- Осенняя;

- Песочная, 1, 2, 4;

- пр. Строителей, 1-56;

- Производственная;

- Промышленная;

- Репина;

- Рижская;

- Рижский тупик;

- Сокурский тракт, Подстанция 23;

- Сокурский тракт;

- Студеная;

- Универсальная;

- Центральная;

- Черниговская;

- Шехурдина, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56а;

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам администрации.