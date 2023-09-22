фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин обсудил реализацию нацпроектов в Марксовском районе. Об этом информирует пресс-служба Правительства Саратовской области.

Вопросы реализации национальных проектов Президента РФ Владимира Путина, бюджетной обеспеченности и планы развития территорий Роман Бусаргин обсудил на встречах с главами Марксовского района и п. Михайловский.

Запланированные работы в рамках нацпроектов практически завершены. В поселке Михайловский отремонтирован спортзал школы и приобретено спортивное оборудование, сделаны наружное освещение, зоны отдыха, обустроены новые пешеходные дорожки.

В Марксовском районе на базе школ в селах Зоркино, Колос, Орловское созданы центры «Точка роста», обновлено оснащение для занятий физической культурой и спортом в школе п. Осиновское, закуплено демонстрационное оборудование для Центра внешкольной работы, обустроена площадка для сдачи норм ГТО на территории школы с. Подлесное, проведен капитальный ремонт МОУ-СОШ с. Павловка. Кроме того, благоустроены территории по проекту «Русская площадь», городского сквера. Новое жилье получили жители 4 аварийных домов. Всего район принимает участие в реализации 4 национальных проектов и 8 региональных программ.