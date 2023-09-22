«ЭнергосбыТ Плюс»: жители двух домов в Ленинском районе Саратова накопили самые крупные долги

фото: Т плюс

Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» посетили дома в Ленинском районе Саратова, чьи жители накопили большие долги за теплоресурсы и вовремя не передают показания приборов учета. Сотрудники отдела по работе с дебиторской задолженностью, клиентского сервиса и специалисты Теплоинспекции провели информационно-профилактическую работу с саратовцами, проживающими по адресам: ул. Тархова, 29 и ул. Батавина, 12. Общая задолженность жильцов за теплоресурсы составила свыше 3,5 млн и 2,6 млн соответственно.

Энергетики рассказали жителям о последствиях неоплаты счетов за горячее водоснабжение и отопление и возможных вариантах погашения долгов. Так, граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут заключить с энергокомпанией договор на рассрочку платежей, чтобы на сумму долга не начислялись пени. Для этого необходимо обратиться в любой офис продаж и обслуживания клиентов. Кроме того, клиентов предупредили, что с сентября энергокомпания ужесточила меры в отношении должников: в суд будут переданы документы на взыскание задолженности с жителей, долг за теплоресурсы у которых превышает 3 тысячи рублей.

В ходе беседы специалисты также выясняли и причины, по которым жильцы не передают показания приборов учета или передают раз в несколько месяцев. Актуальные цифры необходимы для корректного расчета за теплоресурс. В противном случае начисления за услугу производятся сначала по среднему потреблению, а затем по нормативу. Сотрудники Теплоинспекции зафиксировали показания приборов учета и напомнили гражданам, что передавать их важно не позднее 25 числа каждого месяца, даже если ресурс совсем не потреблялся.

Отправить показания приборов учета, написать обращение в энергокомпанию или оплатить счета за коммунальные услуги можно дистанционно. Специалисты рассказали жителям о возможностях личного кабинета на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», мобильном приложении, подписке на онлайн квитанцию, помогли подключиться к электронным сервисам, а также рассказали об акциях для клиентов, которые сейчас проходят в энергокомпании.

фото: Т плюс

Так, избавиться от пени граждане могут, приняв участие в акции «Осенний марафон», по условиям которой клиентам, полностью погасившим задолженность до 31 октября, будут списаны пени. Кроме пени, просуженных по решению суда. Также необходимо погасить просуженные пени и судебные расходы (госпошлину). Каждый участник становится претендентом на кешбэк в размере 500 или 1000, которые будут зачислены на лицевой счет для оплаты энергоресурсов.

Кроме того, получить кешбэк жители могут, приняв участие во II этапе акции «Офис в кармане», которая продлится до 30 сентября. Для этого необходимо оформить подписку на электронную квитанцию и не иметь долгов за теплоресурсы.

Подробную информацию об акциях можно получить на официальном сайте Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», по телефону контакт центра 8 (800) 700-10-32, у специалистов офисов обслуживания клиентов.