«Единая Россия» предложила кандидатов на глав муниципалитетов и определилась с руководителями депутатских групп в районных собраниях

фото: ЕР

В 25 районах области были предложенные кандидаты на должность глав муниципальных образований, а также утверждены руководители депутатских групп партии «Единая Россия» в представительных органах районах области.

Секретарь реготделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков отметил, что главное работать в интересах людей, ежедневно решая насущные проблемы.

«Доверие, которое оказали люди, говорит о высокой поддержке курса Президента России Владимира Путина. В нашей области реализуется много проектов, финансируемых из федерального бюджета по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

фото: ЕР

Главное для избранных депутатов, глав муниципальных образований активно работать на благо людей в прямом диалоге с общественностью», - подчеркнул Панков.

Решением Президиума были утверждены руководители депутатских групп партии «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований. Руководитель совета руководителей фракций и депутатских групп партии «Единая Россия» в Саратовской области, член регионального Президиума Алексей Антонов поздравил новых лидеров депутатских групп в районных собраниях. Он подчеркнул, что они заняли одну из самых важных ступеней представительной власти.

«Именно вам предстоит в ежедневном формате общаться с людьми, помогать им в решении проблемных вопросов, давать обратную связь на региональный уровень. Уверен, каждый из вас справится с этими задачами, потому что за плечами у вас серьёзная работа с людьми», - подытожил Антонов.