Саратовец хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 80 тысяч рублей. Фото: Архив КП

Саратовец хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Саратову.

В полицию обратился 39-летний саратовец. По словам мужчины, 21 сентября ночью он зашел на сайт по оказанию интим-услуг и позвонил на указанный там номер. Через некоторое время мужчине перезвонил незнакомец. Он сообщил, что саратовец «устроил сбой» на сайте и стал угрожать ему расправой.

Горожанин испугался и перевел на карту собеседника 78,4 тысячи рублей. Позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию