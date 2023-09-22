В этом году на ремонт тротуаров выделено более 230 млн рублей

В малых городах Саратовской области продолжился ремонт тротуаров. Об этом сообщает министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в районах области продолжается адресная программа по ремонту тротуаров, на ремонт которых в этом году выделено более 230 млн рублей.

В Шиханах уже в скором времени завершатся запланированные работы. Дорожники сняли старое покрытие, установили новые бордюры, продолжается отсыпка щебнем, после чего начнется асфальтирование

В Ртищево работы ведутся третий год подряд, на сегодняшний день новый асфальт уложен на участке улицы Громова от железнодорожного переезда до пересечения с ул. Юбилейной. Дорожники выполнили работы по установке бортового камня, устройству основания из песка и щебня и укладке асфальтобетонного покрытия.

В поселке Духовницкое в прошлом году сбылась давняя мечта духовничан о строительстве тротуара по ул. Баулина. По данной улице в осенний и весенний периоды было очень трудно пройти, не выходя на проезжую часть, что мешало движению автотранспорта и подвергало опасности жизнь людей, в особенности детей, идущих в школу. В текущем году благодаря продлению областной программы работы ведутся на улицах Красноармейская и Чернышевская, всего будет отремонтировано 900 метров тротуаров.