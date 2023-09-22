Николай Панков в своем избирательном округе пересядет на «Ладу»

Депутат Госдумы Николай Панков обратился в Правительство области, попросив предоставить автомобиль марки «Лада» для работы в своём избирательном округе.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Уже в этом году начну ездить на отечественном автомобиле. Считаю правильной поддержку отечественного автопрома», - подчеркнул Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в Госдуме поддерживают решение Президента России об использовании отечественных автомобилей. Он обсудил этот вопрос с руководителями фракций. Депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус». Планируется востребовать и автомобили «Волга», выпуск которых начнется в скором времени.