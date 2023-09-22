Лаборатория Россельхознадзора проверила более 250 проб на АЧС

Фото: Саратовская лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ»

С начала сентября в отделе молекулярных исследований Саратовской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведён анализ 254 проб различных материалов на содержание генома возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) методом ПЦР.

В частности, выполнено 224 исследования пищевой продукции. Исследовано 3 пробы патологического материала и 27 образцов крови от домашних свиней.

Из указанного числа 43 пробы поступило в лабораторию от территориального Управления Россельхознадзора в рамках государственного эпизоотологического мониторинга. Остальные 211 – по обращениям пищевых перерабатывающих предприятий и владельцев животных.

В результате всех указанных испытаний наличие ДНК вируса АЧС не выявлено.

Лаборатория продолжает контроль эпизоотической ситуации по заболеванию на территории зоны обслуживания.

Справка. Африканская чума свиней является особо опасным инфекционным вирусным заболеванием, которое наносит огромный ущерб свиноводству во многих странах.

Возбудитель АЧС способен длительное время сохраняться в продуктах свиноводства и во внешней среде. Вирус устойчив к физическим и химическим факторам. Заболевание может распространяться с продукцией, полученной от инфицированных животных, с зараженными кормами, водой, пищевыми и боенскими отходами. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал.

Профилактической вакцины не существует. Лечение заболевания не разработано. Основные меры борьбы с чумой направлены на оперативное выявление инфекции (лабораторные исследования), незамедлительное купирование и ликвидацию очагов в случае вспышки.