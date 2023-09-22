В эфире радио «Комсомольская правда Саратов» обсудили «теневую» занятость

Фото: "КП Саратов". Зарплата «в конверте»: ответственность предприятий и работников в Саратовской области

Сегодня, 22 сентября в 14 часов после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда Саратов» в эфире передачи «Гость в студии» обсудили очень важную тему - «Теневые» зарплаты на предприятиях и в организациях области, чем это грозит и работодателям и работникам. В студии на вопросы о последствиях, к которым могут привести выплата заработной платы «в конверте» и мероприятиях по выводу зарплат из «тени» ответили заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Борзов Александр Викторович и заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Министерства труда и социальной защиты Саратовской области — Емельянова Елена Владимировна.

Так же обсудили отчетность самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, а именно почему важно требовать чек об оказании услуги или договор на выполнение работ. Подробности слушайте в полном выпуске передачи «Гость в студии».

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