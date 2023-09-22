Бюджет саратовского клуба составляет 199 млн рублей фото: Пресс-служба Лиги.

Саратовский «Автодор» имеет самый скромный бюджет в Единой Лиге ВТБ. Об этом стало известно вчера, 21 сентября, в ходе пресс-конференции посвященной открытию бюджетов клубов Лиги.

Участие в ней приняли почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин. На первом месте по сумме бюджета находится «Зенит» – 2 миллиарда 186 миллионов рублей. Также в первую тройку входят ЦСКА (2 миллиарда 142 миллиона рублей) и «Локомотив-Кубань» (1 миллиард 366 миллионов рублей), далее идут УНИКС (1 миллиард 201 миллион рублей), «Самара» (539 миллионов рублей), «Пари Нижний Новгород» (454 миллиона рублей), «ПАРМА-ПАРИ» (356 миллионов рублей), МБА (277 миллионов рублей), «Енисей» (276 миллионов рублей) и на последней строчке расположился «Автодор» (199 миллионов рублей).