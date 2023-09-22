фото: ТГ-канал Романа Бусаргина

В Саратовской области в 2023 году собрали 5 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале

По словам губернатора, на сегодняшний день регион сохраняет лидерство в ПФО. Спасибо нашим аграриям, которые грамотно спланировали посевную и уборочную кампании и подготовились к ним.

Полностью уборку зерновых завершили 3 района, среди которых Новоузенский, Татищевскийи Ершовский. Шесть районов могут похвастаться урожаем более чем в 200 тысяч тонн зерна Балашовский, Пугачевский, Екатериновский, Калининский, Ершовский и Самойловский районы.

- Наши сельхозпредприятия убрали 92 процента своих полей. Средняя урожайность составляет 23,3 центнера с гектара. По итогам года по прогнозам планируем собрать 5,5 миллиона тонн зерна, - высказался губернатор.