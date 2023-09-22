Фото: С 22 по 24 сентября полиция будет искать нетрезвых водителей

В Саратове полицейские выйдут на поиски пьяных водителей. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает городская Госавтоинспекция.

Нетрезвых автолюбителей будут искать с 22 по 24 сентября. Как напомнили сотрудники полиции, пьяное вождение или отказ от проверки на алкоголь грозит водителю штрафом в 30 тысяч рублей или лишением прав на срок до двух лет.

За повторное нарушение водителю грозит до двух лет колонии.

Тех, кто заметит пьяных водителей, просьба сообщать по номеру 02 (102 с мобильного телефона).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.