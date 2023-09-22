Вячеслав Калинин поддержал открытие выставки "Жёны Героев" в филиале Фонда "Защитники Отечества"

Открытие Фотовыставки

На площадке Регионального отделения Фонда "Защитники Отечества" в Саратовской области при поддержке заместителя председателя комитета по делам ветеранов, депутата Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду"), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина и участии Сообщества "Жены Героев. Саратовская область" открылась фотовыставка, посвящённая саратовским женщинам - жёнам участников специальной военной операции.

"Пронзительные взгляды героинь фотовыставки, которые обращены на зрителя, не оставляют равнодушными никого, кто хоть раз их увидел. В них одновременно и сила, и уверенность, и нежность, и грусть, и вера в своих мужчин, кто в трудный час с оружием в руках по призыву Отечества выполняет важные государственные задачи в ходе СВО", - отметил Калинин.

"Искренне признателен за созвучную позицию, личный вклад в святое дело поддержки семей наших земляков - Защитников Отечества - руководство филиала фонда "Защитники Отечества" и сообщества "Жёны Героев", - сказал парламентарий.