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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:51

В Саратовской области принял доплату для мастеров в учреждениях СПО

Сумма составит 3 тысячи рублей
Евгений Бадиков

В Саратовской области принял доплату для мастеров в учреждениях СПО. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В Саратовской области в Год педагога и наставника преподаватели и мастера производственного обучения в учреждениях среднего профессионального образования начнут получать доплату, инициированную ранее Губернатором региона Романом Бусаргиным.

Такая доплата предусмотрена преподавателям и мастерам специальностей, которые востребованы экономикой региона. В их числе мастера общестроительных и слесарных работ, сварщики, фельдшеры, фармацевты, педагоги, специалисты по технологиям машиностроительного производства и многие другие.

В общей сложности доплата преподавателям и мастерам по востребованным профессиям составила 3 тысячи рублей.