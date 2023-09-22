В Саратовской области принял доплату для мастеров в учреждениях СПО. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В Саратовской области в Год педагога и наставника преподаватели и мастера производственного обучения в учреждениях среднего профессионального образования начнут получать доплату, инициированную ранее Губернатором региона Романом Бусаргиным.

Такая доплата предусмотрена преподавателям и мастерам специальностей, которые востребованы экономикой региона. В их числе мастера общестроительных и слесарных работ, сварщики, фельдшеры, фармацевты, педагоги, специалисты по технологиям машиностроительного производства и многие другие.

В общей сложности доплата преподавателям и мастерам по востребованным профессиям составила 3 тысячи рублей.