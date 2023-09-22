«Т Плюс» приняла участие в фестивале профессий

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» организовал профориентационную площадку на фестивале «Профессии и компании, которые развивают города», в рамках проекта «УРБАНиЯ – место для твоих идей». Мероприятие состоялось на территории СГТУ имени Гагарина Ю. А. и объединило крупнейшие предприятия и организации Саратова.

Сотрудники «Т Плюс» познакомили школьников и студентов с профессией энергетика, структурой энергокомпании, которая обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России, и основными направлениями ее работы. Также энергетики рассказали ребятам об учебных заведениях, которые готовят дипломированных специалистов для работы на ТЭЦ и теплосетях, о необходимых навыках и карьерных возможностях в компании.

«УРБАНиЯ – место для твоих идей» – это региональный конкурс среди учащихся 7-11 классов и студентов 1-3 курсов образовательных учреждений. Он направлен на формирование современного бренда города, благоустройство малых территорий и популяризацию урбанистики.

«Наша миссия – создание уюта в российских регионах посредством производства электроэнергии и тепла, участие в развитии городов и создание комфорта для каждого жителя», – подчеркнула Ксения Винокурова, директор по управлению персоналом Саратовского филиала «Т Плюс».