С 24 по 28 сентября 2023 года в Саратовской области состоится ежегодное Всероссийское первенство по автомногоборью

Саратов примет Всероссийское первенство по автомногоборью. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и печати региона.

С 24 по 28 сентября 2023 года в Саратовской области состоится ежегодное Всероссийское первенство по автомногоборью. В соревнованиях по юношескому автомобильному спорту примут участие 148 подростков из 37 субъектов Российской Федерации.

Ребята сразятся за звание лучшей команды по результатам прохождения пяти конкурсных этапов. Они покажут свое мастерство в управлении автомобилем и знании правил дорожного движения, примут участие в состязаниях по основам оказания первой помощи, а также покажут мастерство в скоростной командной замене колеса. И на автодроме, и в теоретической части, кроме качества выполнения заданий, оценивается время их выполнения. В судейскую комиссию войдут представители Российской Автомобильной Федерации, региональной Госавтоинспекции, ВСКС и министерства образования.

В рамках деловой программы 26 сентября пройдет тематический круглый стол, где дискутировать о развитии юношеских автомобильных школ в масштабах страны будут представители Госавтоинспекции, Минпросвещения России, профессионального экспертного сообщества и органов государственной власти.

Церемония открытия начнется в 10.00 25 сентября 2023 года в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.

26 сентября в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова (ауд. 110) состоится круглый стол на тему «Лучшие практики по развитию юношеских автомобильных школ в регионах России». Начало – в 12.30.

Церемония закрытия первенства пройдет 28 сентября в 14.00 в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.