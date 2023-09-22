Сарытова из Саратова: Это "Блажь"?.. Это жизнь...

Фото: Саратовский театр драмы

Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова открыл 221-ый сезон спектаклем "Блажь" в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Игоря Коняева. "Перед постановочной группой стоит задача сделать «Блажь» понятно и весело", - Игорь Григорьевич поделился творческим замыслом будущей постановки по пьесе Александра Островского и Павла Невежина накануне премьеры. Получилось очень понятно и считываемо. И сумасшедше весело.

"В караоке я буду петь о любви жестокой" - строка из песни Николая Баскова смело может претендовать на эпиграф к спектаклю. Фу, какой низкий штиль, - поспешат возмутиться приверженцы консервативного подхода к сценической интерпретации текста классического произведения. И ошибутся.

Историю о зрелой женщине, вдове Серафиме Сарытовой (заслуженная артистка России Эльвира Данилина), растратившей имение приемных дочерей на молодого любовника Степана Баркалова (Александр Островной), Коняев переносит в караоке-клуб. Почерк полюбившегося саратовцам петербуржца это динамичное действие, замешанное на сочной форме. Вот и троица Баркалов, Лизгунов и Митрофан с первых секунд появления на сцене начинают так чудить, что зрителю до финала не опомниться от этой отвязной энергии предлагающих себя "плейбоев". Под современные эстрадные хиты эти расписанные косметикой "зайчики" в майчонках унисекс еще не раз появятся в самый неподходящий для Серафимы Давыдовны момент, намеренно (если не цинично) перебивая глубокие и неподдельные переживания Сарытовой.

Фото: Саратовский театр драмы

С Игорем Коняевым сложно не согласиться в том, что сегодня очень актуальна тема богатых людей, выставляющих свое богатство напоказ, и тех, кто не прочь себя повыгоднее продать в стремлении к красивой жизни. Современный контекст очень подходит под это произведение и тонко вплетается в действие. Круглое ложе, подернутое светлым атласом, рифмуясь с разрывающимся от страсти-тоски сердцем главной героини, распадается на сектора в сценах объяснения Сарытовой и Степана Баркалова. И тут же оно с готовностью собирается в круг-подиум, когда с новым шлягером врываются с готовностью устроить безумный балаган в доме Сарытовой дружки-кутилы альфонса Баркалова. Очень комичное, сатирическое варево удалось на славу. Не будем изменять современной стилистике и отметим тонкую работу художника-постановщика. Юрий Наместников, кажется, не следует режиссерскому замыслу, а предвосхищает его. Как же Юрий Михайлович элегантно "оторвался" в "Блажи", изысканно соединив ситец и гламур, кринолины и мини, прически голливудских див середины прошлого века и современных рокеров.

Какие образы! Беспомощность и отчаяние Насти в исполнении Екатерины Ледяевой трогательно и потешно топорщится ультрамариновым ежиком волос, семенит кузнечиком в кислотных колготках. Назидательна Оля в умопомрачительном кокошнике и огромных очках (талантливой красавице саратовской Драмы Дарье Ревиной, оказывается, очень идут характерные роли). Ярким розовым бантиком, перевязавшим бороду Семена Бондырева (органичный Андрей Степанов), сияет готовность супруга-помещика во всем угодить властной Прасковье Антоновне. Спасительница племянниц Бондырева в исполнении Любови Воробьевой, на первый взгляд, монументально-непоколебима в своем желании изгнать Баркалова, но какая в ней чертовщинка. На доли секунды она появляется в глазах Бондыревой, разбросана веселеньким рисунком по наряду сдержанного тона. Словно рыба в воде среди окружающих ее соседей чувствует себя Гурьевна - звонкий талант позволяет Светлане Москвиной создать сочный образ уездной сплетницы.

Фото: Саратовский театр драмы

Еще со времен "Человека из Подольска" прочно обосновалось в творческой системе координат Игоря Коняева трио Александр Островной, Александр Каспаров, Илья Ульянчев. С душою и азартом продолжили в "Блажи". Бесхитростно-хамски-обаятельно использует всех и вся Баркалов (радостно от того, что ученик великого Александра Галко Островной с каждой новой ролью показывает зрителю все новые и новые грани дарования). Купается в достатке, а оттого в уверенности в своей исключительности Лизгунов. Александр Каспаров выдает бесподобную сатиру в образе этого самовлюбленного павлина в турецких перстнях и с прической а-ля Мэрилин Мэнсон. Илья Ульянчев совершенно отдельный артист, человек-плазма. Его яркая необычность очень точно легла на роль Митрофана, которого бесконечные кутежи с дружками превратили в порочное, но вызывающее доброе сочувствие существо.

Этот сумасшедше-смешной живой паноптикум очень контрастирует по настроению с личной драмой Сарытовой. Серафима Давыдовна в исполнении заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной безусловно красива, легко парит в своей поздней любви и одновременно, как умная женщина беспомощно осознает, в какой капкан попала по своей же воле. Данилина живет в этом водвевиле-мюзикле органично и многогранно, симпатично и с большим юмором отыгрывая отчаяние героини (когда возлюбленному то ли заботливо подушку под голову подложить, то ли ею придушить). Но вместе с тем именно Сарытова разбавляет перенасыщенное музыкальными номерами действие глубоко трагическими нотками, недолгими, но бьющими в самое сердце. И когда Серафима Давыдовна произносит: "Это жизнь...", кажется, что остановилось время, и устроенный в поместье балаган не возобновится. Ан-нет. И того пуще: все пустятся в пляс под Валерия Леонтьева.

Когда зал в едином порыве встал и устроил овации яркому зрелищу, у автора этих строк в воспоминаниях возникла картина России из спектакля Игоря Коняева "Завтрак у предводителя". Какой большой сценический текст сложился у режиссера за многие годы сотрудничества с Саратовским театром драмы. Он о том, что нравы, проблемы людские никогда не меняются. И что выбрать: внешнюю мишуру или духовную красоту, каждый для себя решит сам.