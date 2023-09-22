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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:57

В Саратове конфликт из-за собаки перешел в избиение

55-летний житель Саратова попал в больницу после драки из-за собаки
Евгений Бадиков

В Саратове конфликт из-за собаки перешел в избиение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В саратовскую больницу попал 55-летний житель Кировского района. Медики диагностировали у мужчины закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер, а также правосторонний пневмоторакс. Полицейским пострадавший рассказал, что телесные повреждения получил от соседа в ходе конфликта.

Возбуждено уголовные дело, оперативники задержали 27-летнего саратовца, который признался в содеянном. По словам мужчины, конфликт произошел из-за овчарки подозреваемого, которая гуляла без намордника.