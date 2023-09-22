Фото: От поселка Воробьевка до стадиона «Волга» в Саратове пустят автобусный маршрут

От поселка Воробьевка до стадиона «Волга» в Саратове пустят автобусный маршрут. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает администрация Заводского района Саратова.

Такое решение приняли сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МКУ «Транспортное управление» с жителями поселка по итогам встречи.

Автобусный маршрут №17 заработает через два месяца после того, как будут проведены все необходимые конкурсные процедуры.

Напомним, благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в настоящее время в поселке Воробьевка ведутся работы по обустройству инфраструктуры: строительству тротуаров и обеспечению жителей питьевой водой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.