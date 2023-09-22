Фото: От поселка Воробьевка до стадиона «Волга» в Саратове пустят автобусный маршрут
От поселка Воробьевка до стадиона «Волга» в Саратове пустят автобусный маршрут. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает администрация Заводского района Саратова.
Такое решение приняли сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МКУ «Транспортное управление» с жителями поселка по итогам встречи.
Автобусный маршрут №17 заработает через два месяца после того, как будут проведены все необходимые конкурсные процедуры.
Напомним, благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в настоящее время в поселке Воробьевка ведутся работы по обустройству инфраструктуры: строительству тротуаров и обеспечению жителей питьевой водой.
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