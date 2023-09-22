Фото: В селе Константиновка 11-летнему мальчику за нападение бездомной собаки администрация заплатит 50 тысяч рублей

В Саратове за нападение собаки на ребенка заплатит администрация. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне в селе Константиновка Гагаринского района. Бездомное животное набросилось на 11-летнего мальчика и укусило за бедро. Ребенка госпитализировали в медучреждение, где ему наложили швы на место укуса и провели курс вакцинации от бешенства.

Прокуратура через суд потребовала от чиновников заплатить за моральный ущерб ребенка. В итоге, мэрия выплатит пострадавшему 50 тысяч рублей.

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