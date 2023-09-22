В Саратовской области столкнулись три автомобиля: водитель легковушки в больнице

Фото: В Балаково водитель «КамАЗа» спровоцировал аварию с двумя автомобилями

В Балаково из-за аварии «КамАЗа» с «Газелью» пострадал водитель легковушки. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает администрация Балаковского района.

Авария случилась вчера, 21 сентября, рядом с улицей Вокзальная. 28-летний водитель «КамАЗа» врезался в попутную «Газель», которая "догнала" ехавшую впереди иномарку.

В результате аварии, 25-летний водитель автомобиля Ford Fusion госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.

Как выяснилось, водитель «КамАЗа» не справился с управлением из-за высокой скорости.

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