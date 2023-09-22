Саратовцы из МКР Авиатор обратились к Вячеславу Володину

Вячеслав Володин принял решение направить это обращение в прокуратуру Саратовской области

К председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину обратились жители микрорайона Авиатор в Саратове:

«Вячеслав Викторович, мы убедительно просим Вас вмешаться и не допустить строительства в микрорайоне САЗ/Авиатор новых домов (25-этажного односекционного дома и 27-этажного пятисекционного).

Вы неоднократно указывали местным властям на недопустимость подобной деятельности, связанной с застройкой высотками при отсутствии дорожной и социальной инфраструктур. И в очередной раз мы, жители, оказываемся заложниками действий недобросовестных чиновников, которые совершенно бездумно и нерационально продавали земельные участки и выдавали разрешения на строительство высотных домов, которые не предусматривали ни парковочные зоны, ни подьездные пути, ни игровые детские площадки (полный текст обращения в прикрепленном документе).

Жители выступили категорично против, собрали 1500 подписей и оставили обращение в вашей приемной».

Вячеслав Володин принял решение направить это обращение в прокуратуру Саратовской области для изучения и принятия мер прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовного дела по данному факту. Вопрос находится на контроле, - подчеркнул спикер федерального парламента.