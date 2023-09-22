Фото: В Балаково десятки домов до вечера оставили без горячей воды

В Балаково десятки домов до вечера оставили без горячей воды. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает «Т Плюс».

В связи с проведением необходимых работ для подготовки города к зиме, работники проверяют сети, ремонтируют и меняют старые трубы на новые, модернизируют энергообъекты.

По этой причине временно приостановлена подача горячей воды по адресам:

Проезд Энергетиков,20,22,24;

Проспект Героев,22,28,30;

Улица Чапаева, 111,113,115,117,119,121,123;

Улица Степная,17,19;

Улица Ф.Социализма,13,15;

Улица Волжская,47,53,55,57;

Набережная Леонова,26,27;

Улица Рабочая,33,37,39,41,45,47,49,51,53,55,57,59,61;

Улица Харьковская, 32,34,36.

Восстановление подачи ГВС планируется до конца дня.

Кроме того, работы продлены по адресам:

Набережная Леонова,32,34,35;

Проспект Героев,36,38,40,42,44,44а,44б,46;

Улица Чапаева, 127,129,131,133;

Работы завершат до конца дня.

Энергетики приносят извинения и сделают все необходимое, чтобы вернуть жителям горячую воду максимально быстро.

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