Фото: В Балаково десятки домов до вечера оставили без горячей воды
В Балаково десятки домов до вечера оставили без горячей воды. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает «Т Плюс».
В связи с проведением необходимых работ для подготовки города к зиме, работники проверяют сети, ремонтируют и меняют старые трубы на новые, модернизируют энергообъекты.
По этой причине временно приостановлена подача горячей воды по адресам:
Проезд Энергетиков,20,22,24;
Проспект Героев,22,28,30;
Улица Чапаева, 111,113,115,117,119,121,123;
Улица Степная,17,19;
Улица Ф.Социализма,13,15;
Улица Волжская,47,53,55,57;
Набережная Леонова,26,27;
Улица Рабочая,33,37,39,41,45,47,49,51,53,55,57,59,61;
Улица Харьковская, 32,34,36.
Восстановление подачи ГВС планируется до конца дня.
Кроме того, работы продлены по адресам:
Набережная Леонова,32,34,35;
Проспект Героев,36,38,40,42,44,44а,44б,46;
Улица Чапаева, 127,129,131,133;
Работы завершат до конца дня.
Энергетики приносят извинения и сделают все необходимое, чтобы вернуть жителям горячую воду максимально быстро.
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