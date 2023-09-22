Неизвестные испортили новый спортинвентарь в Детском парке Саратова

В обновленном саратовском Детском парке неизвестные вандалы сломали тренажер. Об этом саратовцы сообщили в социальных сетях.

Спортивный инвентарь разломали и напихали в него желудей. То же самое хулиганы сделали с самокатом. Также пришедшие несколько позже отдыхающие увидели, что в зоне самокатов разбросан мусор.

Под тематическими постами горожане разместили красноречивые комментарии. Они сводились к следующему: "Привыкли к разрухе, поэтому и ломают всё что только возможно сломать". Все сошлись во мнении, что вандалов нужно найти и наказать.