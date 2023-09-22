Под Саратовом появился меморильный знак солдату СВО Антону Линькову

Военнослужащий посмертно награжден «Орденом Мужества»

В школе №27 города Балакова состоялось открытие мемориальной доски Антону Линькову. Об этом сообщил глава района Сергей Грачев в телеграм-канале.

Антону Линькову было 35 лет. С 1995 по 2005 годы учился в СОШ № 27. В 2005 году стал студентом Воронежского института МВД России. Окончив его работал в Балаково в органах внутренних дел.

В июне 2022 года принял решение добровольцем отправиться в зону проведения специальной военной операции. Участвовал в тяжелых боях. В октябре 2022 года попал под обстрел. От полученных ранений погиб.

За героизм Антон Линьков имеет благодарности руководства частей, в которых проходил службу. Награжден медалями «За ратную доблесть», «За службу на Кавказе», «За службу России», «За мужество и отвагу», «200 лет георгиевскому кресту», «За воинскую доблесть». Имеет знак «За верность долгу». Посмертно награжден «Орденом Мужества».