Поставки вакцины от кори в Саратовскую область начнутся в октябре

До конца года планируется привить от кори 36956 жителей Саратовской области

В Саратовскую область уже в октябре завезут вакцину от кори. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Глава ведомства подчеркнул, что вначале прививки сделают контактным с заболевшими людям. Затем вакцинация ждет всех по графику.

Костин отметил: вначале договор с федеральным минздравом предполагал поставку вакцины от кори в декабре, но время было передвинуто на два месяца раньше.

До конца года планируется привить от кори 36956 жителей Саратовской области. На данный момент привито 32 667 саратовцев (88,3% от годового плана).

Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 75 заболевших корью.