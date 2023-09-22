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НовостиОбщество22 сентября 2023 3:21

Поставки вакцины от кори в Саратовскую область начнутся в октябре

В октябре в Саратовскую область поступит вакцина от кори
Елена Маркелова
До конца года планируется привить от кори 36956 жителей Саратовской области

До конца года планируется привить от кори 36956 жителей Саратовской области

В Саратовскую область уже в октябре завезут вакцину от кори. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Глава ведомства подчеркнул, что вначале прививки сделают контактным с заболевшими людям. Затем вакцинация ждет всех по графику.

Костин отметил: вначале договор с федеральным минздравом предполагал поставку вакцины от кори в декабре, но время было передвинуто на два месяца раньше.

До конца года планируется привить от кори 36956 жителей Саратовской области. На данный момент привито 32 667 саратовцев (88,3% от годового плана).

Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 75 заболевших корью.