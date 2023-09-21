Под Саратовом в оконном проеме обнаружили мертвого мужчину

Ведется расследование по факту смерти пенсионера в Турковском районе. Об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

Известно, что вчера, 20 сентября, местный житель поселка Турки в оконном проеме дома обнаружил мертвым 73-летнего соседа, после чего сразу обратился в полицию.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Детали произошедшего выясняются.

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