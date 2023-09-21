В Саратовской области обновлена одна из самых протяженных дорог

В Рамках проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ – Владимиром Путиным, в Саратовской области завершен ремонт трассы Калининск - Широкий Уступ – Екатериновка, которая соединяет Калининский и Екатериновский районы. Об этом информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Общая протяженность дороги составляет 64 км, в должное состояние привели 50 км, остальные 14 были отремонтированы ранее.

Была проведена переработка старого покрытия в новое с увеличенной несущей способностью - рассчитанное на большие нагрузки от дорожного движения.

Специалисты областного министерства транспорта, Дирекции транспорта и дорожного хозяйства побывали на дороге и встретились с жителями села Широкий Уступ, которое расположено менее, чем в 20 км от Калининска. До обновления дорожного полотна жителям приходилось тратить полчаса на то, чтобы добраться до облцентра, теперь это время сократилось вполовину.

«Калининск — Широкий Уступ — Екатериновка» помимо того, что соединяет два района, также обеспечивает выход на две федеральные трассы: Р-22 «Каспий» и А-298 «Автодорога Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с республикой Казахстан».

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