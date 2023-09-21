Двухлетнего ребенка обварили кипятком в частном детском саду

В Саратове вынесли приговор предпринимателю, которая организовала частный детский центр. В учреждении в результате несчастного случая пострадал ребенок. Об этом сообщил сегодня, 21 сентября, региональный СУ СКР по Саратовской области.

Установлено, что 1 февраля 2021 года 34-летняя воспитатель детского центра, расположенного в доме на улице Ламповой города Саратова оставила шестерых детей под присмотром со своей 43-летней знакомой. Женщина стала готовить обед, хотя по требованиями безопасности это не предусмотрено. Находясь на кухне, она опрокинула чайник с кипятком на двухлетнего ребенка. Женщина медиков она вызывать не стала и пыталась оказать малышу помощь самостоятельно.

Ожоги обнаружили родители мальчика, когда вечером забрали ребенка. Пострадавшего отвезли в больницу. У малыша были диагностированы ожоги 1,2,3 степени туловища, рук и ног.

Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей.

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