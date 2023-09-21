Заработная плата тренеров преподавателей спортивных школ станет больше

С 1 октября у 800 саратовских тренеров увеличится зарплата (фото: Архив КП)

В Саратовской области с начала нового месяца у тренеров-преподавателей увеличится заработная плата. Об этом сообщает министерство спорта по области.

В спортивной отрасли изменения оплаты труда коснутся почти 800 специалистов.

- Работа тренеров-преподавателей заслуживает отдельного внимания. Во многом именно от них зависит здоровье детей и карьера спортсменов. В будущие поколения вкладывается много сил и энергии, поэтому условия и заработная плата тренеров должны быть достойными, - отмечает министр спорта по Саратовской области Олег Дубовенко.

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