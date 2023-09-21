Под Саратовом погиб ребенок из-за халатности сотрудницы бассейна

57-летнею инструктора-методиста «большого бассейна» ООО КФЦ «Дельфин», расположенного в городе Балаково, признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

В ходе расследования установлено, что 29 апреля 2023 года в городе Балаково в бассейне утонула 8-летняя девочка. Причиной стало то, что тренер ушла с рабочего места и оставила ребенка без присмотра, хотя должна была обеспечивать безопасность всех плавающих.

Суд приговорил 57-летнюю женщину к наказанию в виде ограничения свободы. Подсудимая также должна выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 1 миллиона рублей.

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